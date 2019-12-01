Celebra Sandra Arreola entrada en vigor reforma que permite libre acceso a personas con discapacidad con animales de asistencia

Morelia, Michoacán a 05 de febrero de 2026.- La diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), celebró la entrada en vigor de la reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para reconocer, proteger y garantizar el derecho al libre acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad que utilizan animales de servicio, asistencia o terapia.

La reforma, avalada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, establece de manera explícita que los proveedores de bienes y servicios, tanto públicos como privados, no podrán negar el acceso o discriminar a cualquier persona con discapacidad que esté acompañada por un animal de asistencia debidamente entrenado.

“Con este ajuste damos un paso histórico hacia una sociedad verdaderamente incluyente. Con esta reforma, Michoacán se pone a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y del invaluable apoyo que brindan los animales de asistencia, tal y como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud”, afirmó la diputada.

A partir de la propuesta de la legisladora se adiciona el Artículo 13 Bis para impedir que se niegue el servicio o se establezcan preferencias a personas con discapacidad acompañadas de sus animales de asistencia en cualquier establecimiento.

La reforma promueve una cultura de respeto y sensibilización mediante capacitación al sector privado, garantiza el bienestar animal siguiendo estándares internacionales y fomenta la participación de la sociedad civil en su implementación.

La diputada Arreola Ruiz destacó que, más allá del impacto jurídico, la reforma generará beneficios tangibles: “Esta ley visibiliza y atiende una deuda histórica, promueve la autonomía de las personas, combate la discriminación y, además, tiene un impacto positivo en la economía local al fomentar la profesionalización de adiestradores y la creación de microempresas especializadas”.