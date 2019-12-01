Celebra Reyes Galindo aprobación de iniciativa para regular uso de celulares en clase 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 12:57:10

Morelia, Mich., 26 de marzo de 2026.- "¡Es oficial! Se aprobó nuestra iniciativa para regular el uso de celulares en clase", celebró el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza.

Así lo expresó el congresista, tras haberse aprobado la propuesta que presentó ante el pleno del poder legislativo michoacano, para que estudiantes de primaria y secundaria tengan una formación académica enfocada en los valores esenciales, y sobre todo, sin distracciones.

"Transformarnos a lo esencial: una educación más humanista, con principios, disciplina, respeto y propósito. La tecnología es una herramienta, pero los valores son el cimiento", expuso ReyesGalindo en sus redes sociales.