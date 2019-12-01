Celebra Quiroga el talento local con el Concurso de Canto 2025 en el marco de las Fiestas Patrias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 20:54:11

Quiroga, Michoacán, a 31 de agosto 2025.– El Ayuntamiento de Quiroga, encabezado por Alma Mireya González Sánchez, anunció la realización del Concurso de Canto 2025, una de las actividades más esperadas dentro del programa de las Fiestas Patrias, que busca reconocer y dar espacio al talento artístico de la ciudadanía.

La alcaldesa destacó que este tipo de certámenes no sólo fomentan la participación cultural, sino que también fortalecen la identidad y el orgullo de ser quiroguense, al mismo tiempo que impulsan a niñas, niños, jóvenes y adultos a compartir sus habilidades artísticas en un escenario de sana convivencia.

El concurso se desarrollará en tres etapas: Categoría libre, 11 de septiembre a las 7:00 p.m.; Categoría infantil, 13 de septiembre a las 7:00 p.m.; y Gran final, 14 de septiembre a las 7:00 p.m.

La presidenta municipal subrayó que la Plaza Madrigal de las Altas Torres será el escenario donde se vivirá esta fiesta de la música, abierta a todas y todos los ciudadanos que deseen mostrar su talento.

Los ganadores de ambas categorías recibirán premios económicos: el primer lugar obtendrá mil 500 pesos, el segundo lugar recibirá mil pesos y el tercer lugar, 500 pesos.

Asimismo, se informó que las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre en las oficinas del Ayuntamiento de Quiroga, específicamente en el Centro de Atención al Migrante, o bien a través del número telefónico 443 482 6243.

“Con este concurso celebramos no sólo las fiestas patrias, sino también el talento y la creatividad de nuestra gente. Quiroga es tierra de tradiciones, pero también de voces que merecen ser escuchadas”, expresó González Sánchez.