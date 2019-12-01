Celebra Quiroga con orgullo y cariño a las y los abuelos en su día

Quiroga, Michoacán, a 28 de agosto 2025 – Con un emotivo evento lleno de música, color y alegría, el Ayuntamiento de Quiroga, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, celebró a las abuelas y abuelos en su día, reconociéndolos como pilares de las familias y tesoro invaluable de la sociedad.

En la celebración, encabezada por diversas autoridades, la presidenta del Sistema DIF Municipal, María Aurelia Sánchez Olalde, reafirmó el compromiso de la institución con el bienestar y la calidad de vida de las personas adultas mayores, a través de programas y servicios que fortalezcan su atención.

En ese tenor, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, dirigió un emotivo mensaje en el que destacó que “hoy nos reunimos para celebrar la vida y la sabiduría de los adultos mayores. Ustedes han vivido experiencias increíbles, han superado desafíos y han contribuido de manera significativa a nuestra sociedad. Su legado vive en nosotros y nos inspira a seguir adelante. Gracias por compartirnos su sabiduría y enseñarnos que la edad no define nuestra capacidad de soñar, aprender y disfrutar la vida”.

En el festejo que contó con la presencia de regidoras y regidores del Ayuntamiento, representantes educativos y ciudadanía, fueron coronadas como Reina de los Adultos Mayores la Sra. Alicia Sánchez López, y como Princesas la Sra. Yolanda Tinoco y la Sra. María Salud, quienes recibieron el aplauso y reconocimiento de los asistentes.

La jornada estuvo engalanada con la participación artística de la rondalla y el ballet folclórico del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), plantel Quiroga, que ofrecieron melodías y estampas tradicionales que hicieron vibrar de orgullo a los presentes.

Asimismo, se reconoció a las anteriores reinas y princesas, Guadalupe López Gutiérrez, Bertha Zavala y María Esperanza Tovar, quienes compartieron palabras de agradecimiento y emotivas reflexiones sobre la importancia de mantenerse activos, unidos y con objetivos.

Por lo que, la presidenta del Sistema DIF Municipal, María Aurelia Sánchez, expresó: “Hoy celebramos a quienes son el corazón de nuestras familias. Este festejo es para ustedes, con todo nuestro cariño y con el compromiso de seguir trabajando por su bienestar”.

Con ello, la administración municipal reafirmó que continuará impulsando acciones para que las y los adultos mayores de Quiroga cuenten con espacios dignos y programas que fortalezcan su desarrollo integral.