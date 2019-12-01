Celebra Octavio Ocampo aprobación de reforma para fortalecer la autonomía sindical y la libertad laboral 

Morelia, Mich., sábado 10 de octubre 2026.- Tras destacar la importancia de fortalecer la organización colectiva de los trabajadores en la vida interna de los sindicatos, el diputado Octavio Ocampo celebró la aprobación de su iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán.

Con estas reformas aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado en sesión, se consolida un modelo democrático que garantiza a los sindicatos, una adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo en sus elecciones sindicales.

En este sentido, el diputado Octavio reconoció el compromiso de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que construyó una propuesta final, tomando en cuenta diversas iniciativas presentadas en la materia y cuyo resultado final, reconoce como indebida la intervención institucional en la vida sindical, una conducta que además, será sancionada con todo el preso del régimen de responsabilidades administrativas.

“Lo que buscamos fue garantizar la neutralidad institucional en los procesos sindicales, proteger la libertad del voto sindical, fortalecer la autonomía de las organizaciones de trabajadores, prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines de proselitismo sindical y generar condiciones de equidad y legalidad en la vida interna de los sindicatos”, argumentó.

Finalmente, el legislador perredista auguró que con estas reformas, se contribuye a la consolidación de un servicio público profesional, ético y respetuoso de los derechos laborales, refrendando así su compromiso con la democracia, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales de las y los michoacanos.