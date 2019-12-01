Morelia, Michoacán, martes 24 de noviembre 2026 .- Tras reconocer la visión y el compromiso del Poder Legislativo por respaldar las propuestas que colocan la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en el centro de las decisiones públicas, el diputado local Octavio Ocampo celebró la aprobación de su iniciativa de reformas a la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán.

Con la aprobación de este dictamen, explicó el legislador, los pueblos indígenas, las comunidades rurales, los ejidos, y productores del campo, dejarían de limitar su participación únicamente al resguardo de las Áreas Naturales Protegidos, pasando a ser miembros activos y a involucrarse de manera formal, organizada y respaldada, en proyectos integrales para recuperar el medio ambiente.

Octavio Ocampo, reconoció que si bien, actualmente la Ley en la materia faculta al Gobierno del Estado a celebrar acuerdos con organizaciones sociales para el cuidado y manejo de las Áreas Naturales Protegidas, esto resulta insuficiente frente a la magnitud del deterioro ecológico que enfrenta el territorio estatal, fuera de los polígonos decretados bajo protección oficial.

“En múltiples regiones de Michoacán, persisten bosques severamente dañados por la tala y los incendios; extensos terrenos deforestados, suelos con altos niveles de erosión, así como manantiales y fuentes de abastecimiento de agua que presentan una alarmante disminución en sus caudales”, argumentó.

De lo expuesto, Octavio Ocampo aseguró que estas propuestas han nacido del sentir ciudadano y de las opiniones recogidas durante los permanentes recorridos en el territorio, por lo que refrendó que mantendrá su trabajo conforme a las demandas de la población michoacana.