Celebra Memo Valencia la aprobación del exhorto, que propuso hace casi un año, para prevenir el secuestro virtual y la extorsión telefónica

Celebra Memo Valencia la aprobación del exhorto, que propuso hace casi un año, para prevenir el secuestro virtual y la extorsión telefónica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 21:02:19
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Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.-  El diputado del PRI, Memo Valencia celebró que, finalmente, tras casi un año de haber sido propuesto, fue aprobado el exhorto para que instituciones del gobierno estatal y autoridades como la FGE, realicen una campaña de prevención del  secuestro virtual y extorsión telefónica que afectan por igual a las y los michoacanos.

Sin embargo, lamentó que a lo largo de estos meses que estuvo en la congeladora la propuesta, miles de michoacanas y michoacanos hayan sido víctimas precisamente de estos dos delitos.

"Lamento mucho porque en casi un año, miles de mujeres y hombres han sido víctimas de este delito que afecta sobre todo a personas mayores, a niños y a los más marginados, que delincuentes sin escrúpulos les roban sus ahorros, y lo que es peor, hacen que se endeuden, que consigan prestado para quitarles el dinero de una forma por demás lamentable", dijo. 

Memo Valencia aseguró que el gobierno estatal cuenta con las herramientas necesarias para hacer la campaña propuesta a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de las Secretarías de Educación en el Estado y de Seguridad Pública,  así como de la Fiscalía General del Estado.

"Siempre los niños son los mejores para llevar al hogar y decirle a sus padres cómo operan, el modus operandi de estos delincuentes que llaman por teléfono, que aíslan ya sea al abuelito, a la abuelita, al nieto más chiquito y los hacen que se vayan al monte, poniendo en riesgo su integridad o los encierran en algún motel o algún hotel de la ciudad o del pueblo, porque no hay municipio que esté exento", mencionó.

El también dirigente estatal del PRI, recordó que en la mayoría de los casos, estos delitos no se denuncian y la única forma de hacer un combate real "es educando a nuestros niños, enseñándoles cómo operan los delincuentes para que ellos en su hogar hagan lo mismo".

Finalmente, agradeció a los integrantes de la Comisión de Seguridad quienes dictaminaron la propuesta que fue votada por unanimidad.

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