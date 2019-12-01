Celebra Huetamo el Día de Reyes por todo lo alto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 22:57:41
Huetamo, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- Con un evento que reunió a miles de niños y niñas, que motivados con la magia de los Reyes Magos acudieron al llamado del presidente Pablo Varona, para hacer entrega de cientos de juguetes, se llevó a cabo el Festival de Día de Reyes en Huetamo.

Bicicletas, patinetas, muñecas, juegos de mesa y muchos juguetes más, fueron entregados a través de una rifa.

El sorteo fue realizado por funcionarios encabezados por la maestra Nancy Zarco, presidenta del DIF y regidores del ayuntamiento, quienes entregaron contentos los premios a los niños afortunados.

Fue una gran noche de magia, risas y alegría que hizo de este Día de Reyes algo inolvidable, muestra del compromiso del alcalde Pablo Varona con todos los sectores del municipio.

