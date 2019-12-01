Celebra Giulianna Bugarini reforma que califica como delito el ciberacoso en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 18:43:48

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.– En días recientes, el Congreso del Estado aprobó la reforma impulsada por la diputada Giulianna Bugarini Torres, con la cual el ciberacoso ya es delito en Michoacán.

Esta decisión, que calificó como histórica, brinda protección a miles de personas que sufren violencia digital todos los días, especialmente mujeres, jóvenes y niñas.

Bugarini subrayó que las redes sociales y plataformas digitales dejaron de ser espacios donde la violencia se escondía detrás del anonimato:

“Ya no vamos a permitir que se hostigue, intimide, vigile, amenace o humille a nadie desde una pantalla. En Michoacán, el ciberacoso se castiga. No tienes por qué callarte.”

La diputada recordó que, antes de esta reforma, las víctimas se enfrentaban solas, sin herramientas legales para defenderse. Ahora, esta violencia será investigada y sancionada por la ley, garantizando un entorno digital más seguro para todas y todos.

“La violencia es violencia, ocurra donde ocurra. Internet no es tierra de nadie, y tampoco puede ser un lugar donde las mujeres vivan con miedo. Esta reforma llega para cambiar esa historia”, enfatizó.

Giulianna Bugarini destacó que esta medida es fruto de escuchar a quienes han sido señaladas o revictimizadas por denunciar agresiones en línea:

“Si te pasa algo, si te están acosando, si te hacen daño en redes… denuncia. Hoy la ley está de tu lado.”

Finalmente, la legisladora reafirmó que el Congreso de Michoacán seguirá impulsando acciones firmes para erradicar todas las violencias, cerrando brechas de impunidad y protegiendo la dignidad de las personas también en el mundo digital.