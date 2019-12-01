Celebra Felifer Macías la aprobación de la Ley de Ingresos del municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre de 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, celebró la aprobación de la Ley de Ingresos del municipio y del presupuesto estatal para el ejercicio 2026, destacando que ambos procesos fueron resultado del diálogo y la colaboración entre las distintas fuerzas políticas.

Subrayó que, en el caso del estado, el presupuesto fue aprobado por unanimidad con 25 votos, lo que refleja la visión incluyente del gobernador. “Con el contraste de ideas y la aportación de todas las fuerzas políticas es como se construyen los mejores proyectos para Querétaro”.

En el ámbito municipal, señaló que la aprobación de la Ley de Ingresos permitirá contar con herramientas para atender las necesidades más importantes de la ciudadanía. El siguiente paso será la aprobación del presupuesto 2026, proceso que se realizará en los próximos días mediante diálogo en el cabildo.

Macías Olvera defendió la política de descuentos en el pago del predial, asegurando que proporcionalmente el municipio de Querétaro es el que más apoya a la población y recordó que el seguro predial jugó un papel fundamental durante las contingencias de lluvias en 2025, beneficiando a miles de familias.

Adelantó que el presupuesto estará enfocado en las problemáticas cotidianas de la población, con énfasis en seguridad pública: fortalecimiento de corporaciones y ampliación de la capacidad operativa con más policías; infraestructura pluvial y drenaje: obras en la Delegación Félix Osores Sotomayor, especialmente en la zona de Peñuelas, con inversión conjunta con el estado para reducir hasta en 70 por ciento las afectaciones por lluvias; programas sociales: continuidad de apoyos como las tarjetas de mil pesos mensuales, calentadores solares y transporte comunitario gratuito y el mantenimiento de la ciudad y atención a necesidades diarias de la población.

Reiteró que el presupuesto 2026 será un instrumento para garantizar la calidad de vida de los queretanos, consolidando a la capital como referente nacional en eficiencia y bienestar.