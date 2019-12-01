Celebra el Día Nacional de los Pueblos Mágicos conociendo los 10 tesoros de Michoacán

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Hoy celebramos el Día Nacional de los Pueblos Mágicos, esos rincones donde la historia, tradiciones, sabores e identidad de México se sienten en cada calle, plaza, taller y paisaje, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Michoacán cuenta con 10 Pueblos Mágicos, destinos que invitan a descubrir la diversidad de la entidad a través de experiencias que van desde la riqueza cultural y artesanal hasta la gastronomía, naturaleza y las tradiciones que permanecen vivas de generación en generación, comentó el funcionario estatal.

En Pátzcuaro, sus calles, plazas y templos, así como el lago y sus comunidades, son parte de una experiencia profundamente ligada a la identidad michoacana; en tanto que Tzintzuntzan guarda el legado de la cultura purépecha en Las Yácatas. En Santa Clara del Cobre, el talento de las manos artesanas se transforma en piezas de cobre martillado, mientras Cuitzeo cautiva con su patrimonio histórico, el exconvento de Santa María Magdalena y su entorno natural.

En el oriente, Tlalpujahua combina arquitectura, paisajes de montaña y una reconocida tradición en la elaboración artesanal de esferas navideñas; Angangueo es puerta de entrada al País de la Monarca y destino privilegiado para acercarse al fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca. Jiquilpan, con sus calles, jardines y riqueza histórica; Tacámbaro, rodeado de naturaleza y paisajes de gran belleza; Paracho, reconocido por la tradición de sus lauderos y la elaboración artesanal de guitarras; y Cotija, cuna de uno de los productos gastronómicos más emblemáticos del estado, completan esta ruta de destinos con identidad propia.

Los 10 Pueblos Mágicos representan una parte fundamental de la oferta turística estatal y son muestra de que Michoacán se vive a través de sus artesanías, en sus cocinas tradicionales, en sus fiestas, en sus paisajes y en la calidez de sus comunidades, concluyó el titular de la política turística de “el alma de México”.