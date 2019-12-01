Celebra Bedolla lleno total en Pátzcuaro y Morelia, al 100% la ocupación hotelera

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó los resultados turísticos obtenidos en la entidad en el marco de las festividades de la Noche de Muertos, resaltando que Pátzcuaro y Morelia alcanzaron un 100 por ciento de ocupación hotelera.

El mandatario subrayó que estos indicadores reflejan la consolidación del estado como uno de los destinos culturales de mayor arraigo e impacto a nivel nacional e internacional.

Asimismo, Ramírez Bedolla enfatizó que durante la temporada se llevó a cabo al despliegue de más de 700 actividades culturales, artísticas y artesanales organizadas principalmente en los municipios de la zona Lacustre del estado, Tzintzuntzan, Quiroga, Erongarícuaro y Pátzcuaro, entre las que destacan los tradicionales tianguis artesanales, los concursos de ofrendas, las velaciones en panteones y las exhibiciones de danza y música.

El gobernador detalló que durante esta época, de manera preliminar se tiene registro de que Michoacán recibió a una gran afluencia de turistas y visitantes internacionales provenientes de países como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, China y Japón, reafirmando la proyección global que ha alcanzado la Noche de Muertos como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.

Finalmente, resaltó que la derrama económica generada para la población local es de la mayor relevancia, ya que permea directamente en la economía de las familias de artesanos, prestadores de servicios turísticos, cocineras tradicionales y comerciantes de toda la entidad, consolidando al turismo como un motor fundamental para el desarrollo de la entidad.