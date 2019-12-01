Celebra Barragán aprobación de reforma que planteó para regular el uso de celulares en primaria y secundaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 12:58:43

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- Con el objetivo de mejorar la atención, la convivencia escolar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa impulsada por el diputado Juan Carlos Barragán para regular el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y otros dispositivos móviles personales en escuelas de nivel básico.

La medida establece que estos dispositivos no podrán utilizarse durante la jornada escolar, salvo en casos de emergencia, necesidades educativas especiales o cuando su uso tenga fines pedagógicos bajo supervisión de las instituciones educativas.

Barragán destacó que esta reforma no representa un rechazo a la tecnología, sino una regulación responsable para evitar distracciones, mejorar el rendimiento académico y fortalecer la convivencia dentro de las aulas.

“Lo que buscamos es algo muy sencillo que nuestras niñas y niños tengan mejores condiciones para aprender, convivir y desarrollarse en un entorno más sano. Menos pantallas en el aula también significa más atención, más diálogo y más bienestar”, señaló.

El legislador subrayó que la tecnología seguirá presente en el ámbito escolar cuando tenga un propósito educativo claro, pero siempre bajo reglas que prioricen el aprendizaje y el desarrollo emocional de las y los estudiantes.

Finalmente, Juan Carlos Barragán afirmó que esta aprobación representa un paso importante para construir una educación más ordenada, más humana y centrada en el bienestar de la niñez michoacana.