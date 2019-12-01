Celebra Ayuntamiento de Morelos a las y los abuelos

Villa Morelos, Michoacán, a 28 de agosto 2025.– En el marco del Día de la y el Abuelo, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, encabezó un emotivo desayuno con las y los adultos mayores del municipio, realizado en las instalaciones del nuevo desayunador comunitario.

En ese tenor, el edil informó que, con la conclusión de la primera etapa de habilitación del desayunador, se logró la construcción de un nuevo piso en el área que anteriormente funcionaba como bodega. Con esta acción, se transforma el espacio en un lugar digno, funcional y pensado especialmente para la atención y el servicio de las personas adultas mayores.

“Hoy celebramos a quienes son herencia de sabiduría, pilares de nuestras familias y guardianes de nuestras tradiciones. Me llena de orgullo compartir con ustedes este desayuno en su día, pero más aún, me motiva saber que poco a poco estamos concretando un espacio que será suyo, donde se sentirán valorados y cuidados”, expresó.

Ante esto, recordó que este proyecto forma parte de una visión incluyente de gobierno, en la que no sólo se piensa en la obra pública, sino también en generar acciones con causa social que impacten de manera directa en la vida cotidiana de los sectores más valiosos y sensibles del municipio.

Por lo que, Julio César Conejo Alejos agradeció el respaldo del Ayuntamiento y de todas las áreas involucradas en el acondicionamiento del desayunador, reiterando que este es sólo el inicio de un espacio que seguirá creciendo para fortalecer el bienestar, la convivencia y la atención integral de las y los adultos mayores de Morelos.

“Invito a todas y todos a que sigamos reconociendo, acompañando y valorando a nuestras personas adultas mayores. Ellos son herencia de sabiduría y cimientos de nuestra comunidad; honrarlos es un compromiso que nos une como sociedad”.

Reiteró que para su administración es una prioridad la atención integral de las y los adultos mayores del municipio, por lo que de manera permanente se implementan acciones para este sector.