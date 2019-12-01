Celaya presenta documento de 201 años redactado por Eduardo Tresguerras; fue encontrado el 3 de septiembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 12:51:27

Celaya, Guanajuato, a 10 de septiembre 2025.- El pasado 3 de septiembre, personal del Archivo Municipal de Celaya localizó un documento histórico de 201 años de antigüedad, elaborado por el arquitecto, artista y político celayense Francisco Eduardo Tresguerras en abril de 1824, convirtiéndose en el escrito más antiguo registrado hasta ahora en dicho acervo.

Este martes, en rueda de prensa, el presidente municipal Juan Miguel Ramírez, acompañado por el secretario de Ayuntamiento, Daniel Nieto, presentó oficialmente el hallazgo, que fue descubierto en una de las cajas de la sección de objetos sin clasificar del archivo.

El documento corresponde a un deslinde testamentario, firmado por Tresguerras en su calidad de Síndico del Ayuntamiento en aquella época, en el que se detalla la ubicación y límites de un predio recibido como herencia por su esposa.

Actualmente, el escrito se encuentra enmarcado y bajo resguardo para garantizar su conservación. Además, será integrado al archivo digital histórico que el municipio está desarrollando y que próximamente estará disponible para su consulta pública.

Durante la presentación, el alcalde destacó que este hallazgo es de gran relevancia, ya que no existía registro de un documento con tal antigüedad en el archivo. “Este descubrimiento representa un verdadero tesoro para la memoria histórica de Celaya y pasará a formar parte del patrimonio de todos los celayenses”, afirmó.