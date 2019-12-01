Detienen a Sofía "N"; acusada por ser la presunta responsable de la muerte de su bebé

Santiago, Nuevo León, a 15 de septiembre de 2025.- El pasado jueves 11 de septiembre del año en curso, se registró la defunción de un bebé de un año de edad, luego de que sus familiares lo trasladaran a un hospital, donde el personal médico confirmó, que este llegó sin vida. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia informó, que el día de hoy la madre del menor fue detenida, luego de ser señalada como la presunta responsable del deceso del menor.

Tras el deceso del menor, personal médico habría informado que el bebé contaba con antecedentes médicos de descalcificación ósea, pero tras las investigaciones pertinentes, las autoridades confirmaron que la causa de muerte oficial fue por una contusión profunda en diversas partes del cuerpo, ya que aseguran, la madre del infante presuntamente lo agredía constantemente, dentro de un cuarto en un rancho ubicado en su comunidad.

Motivo por el cual, el pasado 14 de septiembre, la madre el infante fallecido, identificada como Sofia “N” de 23 años de edad, fue detenida en la colonia Urdiales, en Monterrey, esto luego de que un juez haya girado una orden de aprehensión en su contra.

Sobre la detenida se informó, que se encuentra internada dentro de un Centro de Reinserción Social Femenil estatal, esperando a que se defina su situación jurídica.