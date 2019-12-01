Zitácuaro, Michoacán: Muere motociclista en accidente 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 18:43:05

Zitácuaro, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Un saldo de una persona muerta fue el que dejó el choque entre una motocicleta y una camioneta, hecho registrado en la carretera Zitácuaro-Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de Las Liras se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudió personal de tránsito así como elementos del cuerpo de Bomberos estos últimos quienes confirmaron la muerte de un motociclista, situación por la que se solicita la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las actuaciones correspondientes.