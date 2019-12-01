CEI realiza mantenimiento del Libramiento Sur Poniente de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 20:20:11

Querétaro, Querétaro, 8 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los habitantes de la zona metropolitana, así como fortalecer la seguridad vial, personal de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), realizó trabajos de bacheo emergente en el Libramiento Sur Poniente, dirección sur.

Se atendieron de manera prioritaria las zonas con mayor deterioro de esta vialidad federal.

A decir de la titular de la CEI, Sonia Carrillo, las labores se realizaron desde Centro Cívico, hasta las inmediaciones de la colonia Candiles, esto debido a que está vialidad conecta al municipio de Querétaro con Corregidora.