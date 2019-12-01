CEI fortalece la movilidad en Pedro Escobedo, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 14:47:41

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre del 2025.- La Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), en apoyo al municipio de Pedro Escobedo, realiza el tendido de mezcla asfáltica para renovar la vida de la superficie de rodamiento del Boulevard Bicentenario, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y ofrecer un camino más eficiente para los habitantes de la zona.

A la fecha, se lleva un avance de 2.5 kilómetros de los cinco programados.

Para el desarrollo de estos trabajos se dispone de una brigada y cuatro máquinas especializadas, y se prevé concluir a finales de noviembre.