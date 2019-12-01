CEEAV y UNICEF acuerdan agenda común para protección de niños, niñas y adolescentes

Morelia, Michoacán; 20 de octubre de 2025.- Las violencias hacia la infancia y adolescencia requieren actuaciones puntuales y contundentes que garanticen la salvaguarda de los derechos de este sector de la población, señaló el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato Lozano.

Lo anterior al reunirse con el Jefe de Oficina Bajío, Eduardo Lugo Nolasco y el Oficial de Protección a la Infancia, Santiago Herrera, ambos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con quienes se trazó una agenda común de trabajo para fortalecer las capacidades operativas y brindar herramientas para la actuación puntual y precisa de las personas servidoras públicas de la institución.

En el encuentro se acordó iniciar actividades de capacitación, como una primera acción conjunta, sobre las normas mínimas para la atención de emergencias y fortalecimiento de capacidades operativas para la protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

Ambas instituciones reafirmaron su compromiso para avanzar en una agenda común de protección a los derechos de las infancias y adolescencias en Michoacán, libres de violencia, discriminación y exclusión.