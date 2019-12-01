CEEAV refrenda compromiso de atención a víctimas de desaparición en Michoacán

Morelia, Michoacán; 18 de noviembre de 2025. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán (CEEAV) refrenda su compromiso para la atención y escucha activa con los familiares y colectivos de personas desaparecidas, indicó el titular Víctor Manuel Serrato Lozano.

El Comisionado estatal, pidió un voto de confianza para avanzar hacia la resolución de las solicitudes pendientes y la atención de las peticiones de familiares de personas desaparecidas, que en su mayoría involucran la asignación de recursos económicos; lo anterior al reunirse con familiares de personas desaparecidas.

Dijo que al asumir el cargo su compromiso fue revisar la operatividad de la institución e identificar las áreas de oportunidad, de manera que se pueda transitar hacia una Comisión sólida y con las fortalezas necesarias para atender dignamente sus funciones y atribuciones.

En ese sentido, recordó que parte de esta transición y transformación es abrir áreas de atención específicas como lo es el de tema de personas desaparecidas, entre otras que requiere la institución para robustecer sus actuaciones.

Así también mencionó que ya está en proceso de análisis en el Congreso de Michoacán la propuesta de modificación a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán que, de concretarse, le dará mayor certeza jurídica a la institución.

El titular de la CEEAV confió en que la propuesta presupuestal para el 2026 sea a la alza, lo que permitirá lograr una mayor operatividad y la atención integral a las víctimas.