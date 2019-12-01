CEEAV participa en eventos de actualización en Michoacán

CEEAV participa en eventos de actualización en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 11:18:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 25 de noviembre de 2025. La actualización y capacitación son herramientas fundamentales para atender los grandes desafíos que implica la defensa y protección de las víctimas, indicó el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano.

Lo anterior al asistir al Tercer Encuentro Nacional de Actualización para la Atención a Víctimas, que presidió la Comisionada Nacional, Martha Yuriria Rodríguez Estrada y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla; el cual se desarrolló en la Ciudad de México con la asistencia de los titulares de las Comisiones Estatales.

Al respecto, el titular de la CEEAV en Michoacán, dio a conocer que, en este espacio, se tuvo la oportunidad de compartir experiencias y opiniones que servirán para trazar el plan de trabajo anual enfocado a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las personas en situación de víctimas.

Serrato Lozano, manifestó que son grandes los desafíos que las Comisiones de Atención a Víctimas enfrentan en este camino, y que tienen que ver con recursos presupuestales, personal capacitado, equipamiento e infraestructura.

Confió en que derivado del diagnóstico y la revisión que se hizo a las diferentes áreas de la institución, se logren mejores condiciones para la operatividad de la Comisión en los siguientes meses.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
CDMX desplegará 600 mujeres policías por marcha del 25N
Arrancones en Puebla terminan en tragedia; hay 2 muertos y una mujer herida de gravedad
Vinculan a proceso a presunto agresor sexual de su hijastra en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Estrategia Nacional de Seguridad reduce 54% el robo a transportistas en siete años
Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
¡Hay tiro!: Carlos Tafolla reta a Noroña a “platicar” tras críticas contra Grecia Quiroz
¡A lo Roberto Madrazo!: cachan a alcaldesa morenista haciendo trampa en carrera de 10 kilómetros; los hizo en 30 minutos
Comentarios