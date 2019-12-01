CEEAV participa en eventos de actualización en Michoacán

Morelia, Michoacán; 25 de noviembre de 2025. La actualización y capacitación son herramientas fundamentales para atender los grandes desafíos que implica la defensa y protección de las víctimas, indicó el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano.

Lo anterior al asistir al Tercer Encuentro Nacional de Actualización para la Atención a Víctimas, que presidió la Comisionada Nacional, Martha Yuriria Rodríguez Estrada y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla; el cual se desarrolló en la Ciudad de México con la asistencia de los titulares de las Comisiones Estatales.

Al respecto, el titular de la CEEAV en Michoacán, dio a conocer que, en este espacio, se tuvo la oportunidad de compartir experiencias y opiniones que servirán para trazar el plan de trabajo anual enfocado a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las personas en situación de víctimas.

Serrato Lozano, manifestó que son grandes los desafíos que las Comisiones de Atención a Víctimas enfrentan en este camino, y que tienen que ver con recursos presupuestales, personal capacitado, equipamiento e infraestructura.

Confió en que derivado del diagnóstico y la revisión que se hizo a las diferentes áreas de la institución, se logren mejores condiciones para la operatividad de la Comisión en los siguientes meses.