CEDH se reúne con el presidente de la Suprema Corte Hugo Aguilar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 19:03:32

Ciudad de México, 03 de septiembre del 2025.- El ombudsperson de Michoacán, Josúe Alfonso Mejía Pineda, se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

Sin duda, los derechos humanos en esta nueva etapa de la historia del país tienen un papel preponderante e imprescindible, por lo cual la suma de esfuerzos en beneficio de la ciudadanía es indiscutible e impostergable para las Defensorías del Pueblo.

El presidente de la CEDH Michoacán, Josúe Alfonso Mejía, reconoce y destaca la apertura que existe en el Poder Judicial para todas las voces toda vez que en el pasado la accesibilidad y cercanía con los ministros y ministras era prácticamente imposible.