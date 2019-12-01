CEDH reconocerá a defensores de Derechos Humanos en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán lanzó la convocatoria para la décima quinta edición de la “Presea al Mérito en Derechos Humanos 2026”, que tiene como propósito central visibilizar y galardonar a quienes han demostrado un compromiso destacado en la promoción, protección y respeto de los derechos fundamentales en el estado, así lo señaló Maricela Nuñez Alcaraz, secretaria ejecutiva del organismo, y Laura Barajas, coordinadora de Estudios, Divulgación y Capacitación de la CEDH.

Durante la presentación a la prensa, se detalló que reconocimiento institucional se originó en 2011 y ha distinguido a diversos activistas, colectivos e iniciativas locales enfocadas en la equidad de género, los derechos de pueblos indígenas, la niñez, la salud y la justicia ambiental. Entre los galardonados de ediciones pasadas figuran defensores emblemáticos y organizaciones sociales que han llevado casos de alto impacto hasta instancias judiciales superiores.

Nuñez Alcaraz especificó que podrán postularse personas físicas, incluyendo candidaturas post mortem a través de cónyuges o familiares directos, y agrupaciones que presenten un formato libre detallando su currícula y trayectoria.

Como parte de los requisitos indispensables, las personas físicas interesadas deben haber nacido en Michoacán o comprobar una residencia mínima e ininterrumpida de cinco años en la entidad, además de adjuntar una semblanza, datos de contacto y un testimonio o evidencia de su labor en formato PDF. La convocatoria estará abierta desde este 27 de octubre y cierra el próximo 27 de noviembre.

Finalmente, la entrega de la presea se llevará a cabo en un evento público el próximo 10 de diciembre, con motivo de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se puede consultar más información en los medios oficiales de la CEDH.

Sobre las dificultades del activismo actual frente a contextos de violencia y polarización digital, Saura Casillas, titular de la Unidad de Comunicación Social, reiteró que el estado mantiene una sólida red de organizaciones civiles activas.