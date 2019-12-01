CEDH Michoacán y Jalisco impulsarán alianza para garantizar el derecho a la salud de personas de talla baja

Pátzcuaro, Michoacán, a 14 de noviembre de 2026.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), Josué Alfonso Mejía Pineda, atestiguó el arranque del XXII Congreso Internacional de Personas de Talla Baja 2026, donde anunció que, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, se impulsará una alianza para instrumentar acciones jurídicas encaminadas a que las instancias competentes garanticen el acceso a medicamentos y servicios de salud para este sector de la población.

Durante su intervención, el ombudsperson michoacano puso énfasis en los desafíos que enfrentan cotidianamente las personas de talla baja, particularmente en materia de discriminación, atención médica y acceso a tratamientos especializados, cuyo elevado costo representa una barrera para las familias.

Señaló que, si bien existen avances en el desarrollo de medicamentos para atender algunas de las condiciones de salud asociadas a la talla baja, persiste el problema de su disponibilidad y costo, al referir que determinados tratamientos pueden alcanzar alrededor de 100 mil pesos mensuales, sin que el sector Salud garantice plenamente el suministro.

Ante esta realidad, Mejía Pineda destacó el acercamiento con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, para construir una ruta de colaboración institucional que permita impulsar una estrategia jurídica en defensa del derecho a la salud.

Subrayó que no debería ser necesario recurrir a un juicio de amparo para acceder a un derecho humano fundamental, pues corresponde a las instituciones garantizarlo. No obstante, reiteró que la CEDH Michoacán acompañará las gestiones y acciones necesarias para avanzar en esta exigencia.

“Desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán no están solos en esta gran batalla”, expresó, al refrendar que la agenda de inclusión debe trascender el discurso y convertirse en acciones concretas.

Como parte de este compromiso, mencionó los avances institucionales en materia de ajustes razonables, inclusión laboral de personas con discapacidad y el fortalecimiento del mecanismo de monitoreo, además de la realización de una Feria de la Salud para Personas con Discapacidad.

En representación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria del Bienestar, Andrea Janet Serna, reconoció el trabajo que durante años han realizado las organizaciones y familias para visibilizar los derechos de las personas de talla baja. Destacó la importancia de la colaboración entre gobierno, sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos para construir políticas públicas que respondan a sus necesidades.



Por su parte, Marisela Herrera, presidenta nacional de la Fundación De la Cabeza al Cielo A.C., reconoció el trabajo que se realiza en Michoacán y agradeció el respaldo de las instituciones que se han sumado a la defensa de esta comunidad. Destacó que la lucha de las familias nace de las experiencias compartidas en hospitales, de la incertidumbre ante los diagnósticos y de la necesidad de proteger a sus hijas e hijos frente a la discriminación.

Enfatizó que las personas de talla baja no quieren seguir siendo objeto de burlas, acoso escolar o invisibilización, sino vivir con dignidad, salir, participar y ejercer plenamente sus derechos.

Al hacer uso de la voz, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, reconoció la labor de las organizaciones y la importancia de fortalecer la colaboración entre las comisiones estatales y las familias. Coincidió en que los retos relacionados con la falta de medicamentos requieren respuestas conjuntas y expresó la disposición de la institución jalisciense para trabajar de la mano con la CEDH Michoacán y la comunidad de talla baja.



María del Carmen Duarte Maya, presidenta de la Fundación De la Cabeza al Cielo A.C., sede Michoacán, agradeció el acompañamiento de las instituciones, autoridades y personas aliadas que contribuyen al desarrollo de este encuentro.

Reconoció particularmente el respaldo de los organismos de derechos humanos y destacó que la colaboración institucional permite avanzar en acciones que benefician directamente a las familias.



El XXII Congreso Internacional de Personas de Talla Baja 2026 es organizado por la Fundación De la Cabeza al Cielo, sede Michoacán, y contempla conferencias, pasarelas de moda, actividades artísticas, culturales y deportivas, con el propósito de generar espacios de convivencia, reflexión y participación, así como visibilizar, promover y defender los derechos de este sector de la población.