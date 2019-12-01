CEDH Michoacán promueve la prevención del cáncer de mama y el derecho a la salud integral

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- Con el propósito de generar conciencia sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, así como sensibilizar sobre la importancia de brindar atención integral y acompañamiento humano a quienes enfrentan esta enfermedad y a sus familias, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) realizó, en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado, la jornada “La salud es un derecho humano: prevenir, detectar y acompañar”.

Durante el acto inaugural, el presidente de la CEDH Michoacán, Josué Mejía, destacó que, pese a los avances de la medicina en el tratamiento del cáncer de mama, esta enfermedad continúa cobrando vidas, por lo que resulta indispensable fortalecer las acciones de sensibilización y prevención. Al respecto, señaló que, de acuerdo con datos del INEGI correspondientes a 2024, en México fallecen 22 mujeres al día por esta causa.

El ombudsperson subrayó que estas actividades buscan generar conciencia tanto en la sociedad como al interior de la propia institución, al señalar que, para cuidar y acompañar a las personas, también es necesario procurar el bienestar de quienes integran la Comisión. De esta manera, enfatizó la importancia de impulsar una cultura de prevención que coloque en el centro la dignidad humana y el derecho a la salud.

Por su parte, Jonatan Isahib Villa Vargas, secretario técnico de la CEDH Michoacán, reafirmó el compromiso institucional con la promoción y protección del derecho humano a la salud, así como con la construcción de una sociedad más informada, solidaria y sensible ante las necesidades de las personas que enfrentan enfermedades oncológicas. Asimismo, destacó la relevancia de promover la prevención, la detección oportuna y el acompañamiento durante todo el proceso de atención.

Como parte de la jornada, se desarrolló un programa de conferencias orientadas a visibilizar la importancia de la atención integral, desde una perspectiva médica, psicológica y de derechos humanos.

La licenciada en Enfermería y especialista en cuidados intensivos, Anabella Hernández Pérez, impartió la charla “Cuidados paliativos”, en la que abordó el derecho de las personas con padecimientos oncológicos a recibir atención digna, así como la importancia de respetar su autonomía en las decisiones relacionadas con sus tratamientos, incluido el derecho a aceptar o rechazar determinadas intervenciones médicas, conforme al marco normativo aplicable.

Posteriormente, la doctora Alma Ivette O’Henry Lara, residente del Hospital Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco”, presentó la conferencia “El estigma en la enfermedad mental”, en la que reflexionó sobre los factores sociales, económicos, culturales y sociodemográficos que inciden en la salud mental, además de la necesidad de combatir los prejuicios que enfrentan las personas con algún padecimiento.

Para concluir el ciclo de conferencias, el doctor Edgar López Tarabay, director del Hospital Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco”, expuso el tema “Los mitos y realidades de los medicamentos psiquiátricos”, destacando la importancia de la atención a la salud mental como parte del cuidado integral de las personas con cáncer, quienes pueden experimentar afectaciones emocionales graves, las cuales requieren atención profesional oportuna.

La jornada también incluyó la proyección de videos testimoniales de mujeres que han enfrentado el cáncer de mama y de personas que las han acompañado durante este proceso. Asimismo, se realizó una actividad de empatía y solidaridad mediante mensajes de apoyo dirigidos a quienes viven con este diagnóstico, con el objetivo de visibilizar sus experiencias y fortalecer las redes de acompañamiento.

Finalmente, la CEDH Michoacán invita a las mujeres de 40 a 69 años que deseen realizarse una mastografía gratuita, así como a quienes tengan familiares o conocidas en este rango de edad, a acercarse al área médica de la Comisión o acudir directamente a la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM), para solicitar información sobre el acceso a este servicio.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán refrenda su compromiso con la promoción del derecho humano a la salud, la prevención de enfermedades y el respeto a la dignidad de todas las personas, impulsando una cultura de cuidado, solidaridad y acompañamiento que contribuya al bienestar individual y colectivo.