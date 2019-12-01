CEDH Michoacán invita a postular candidaturas a la Presea al Mérito en Derechos Humanos 2026

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) presentó las bases de la convocatoria para la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2026 e invitó a la ciudadanía, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas a postular a personas, colectivos u organizaciones cuya trayectoria contribuya a la promoción, defensa, respeto y protección de los derechos humanos.

Durante la rueda de prensa, Maricela Núñez Alcaraz, secretaria ejecutiva de la CEDH, explicó los requisitos, criterios y plazos para participar en esta edición, cuyo propósito es reconocer estudios, investigaciones y acciones que hayan contribuido de manera destacada a la defensa de los derechos humanos, principalmente en Michoacán o en beneficio de la población michoacana.

De acuerdo con las bases, podrán ser postuladas personas físicas, instituciones públicas o privadas y organizaciones de la sociedad civil que acrediten una trayectoria relevante en la materia. En el caso de las personas físicas, podrán participar quienes hayan nacido en Michoacán o cuenten con una residencia mínima de cinco años ininterrumpidos en la entidad. La Presea también podrá otorgarse post mortem.

Las postulaciones deberán presentarse mediante un escrito en formato libre, dirigido al presidente del Consejo de la CEDH Michoacán, Josué Alfonso Mejía Pineda, acompañado de la documentación que sustente los méritos de la candidatura, una semblanza curricular y testimonios o evidencias de la labor realizada.

La recepción de propuestas estará abierta hasta el 27 de noviembre de 2026, a las 16:00 horas, en cualquiera de las sedes y visitadurías regionales y auxiliares de la Comisión. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos o se presenten fuera del plazo no serán consideradas.

La selección de la candidatura ganadora estará a cargo de un jurado evaluador integrado por personas de la comunidad académica y social, así como especialistas en derechos humanos. El resultado será inatacable, conforme a lo establecido en la convocatoria.

Por su parte, Maura Margarita Cruz Aguilar, coordinadora de Estudios, Divulgación y Capacitación de los Derechos Humanos, destacó la trayectoria de este reconocimiento, cuya primera edición se realizó en 2011 y cuyo acuerdo fue fortalecido el 31 de octubre de 2014.

A lo largo de sus distintas ediciones, la Presea ha distinguido a personas y organizaciones por sus contribuciones a diversas causas, entre ellas los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la identidad, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en los ámbitos de la educación y la salud.

Entre las personas y organizaciones galardonadas en años recientes se encuentran Verónica Villaseñor Ferreyra, en 2025; Francisco Martínez Gracián, en 2024, y Fundación Reto Ecológico A. C., en 2023.

La CEDH Michoacán invita a la ciudadanía y a los distintos sectores de la sociedad a identificar y postular a quienes, desde su ámbito de acción, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, en la que se respeten la dignidad humana y los derechos de todas las personas.

La entrega de la Presea se realizará el 10 de diciembre de 2026, en un evento público en las instalaciones de la Comisión, con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos.