CEDH Michoacán entrega Distintivo “Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos 2026” a T&C Fruits

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2026.– La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) entregó a T&C Fruits S.A.P.I. de C.V. el Distintivo “Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos 2026”, en reconocimiento a sus acciones en favor del respeto y la promoción de los derechos humanos en el ámbito laboral.

En representación del presidente de la CEDH, Josué Alfonso Mejía Pineda, Donovan Rendon López, coordinador en Materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, señaló que una de las principales encomiendas de la actual administración es acercar los derechos humanos a todos los sectores de la sociedad, mediante proyectos que promuevan su conocimiento, respeto y aplicación.

En ese sentido, reconoció a la empresa uruapense T&C Fruits por colocar a las personas trabajadoras en el centro de sus acciones, favorecer el trato digno y realizar las adecuaciones necesarias para avanzar hacia condiciones laborales accesibles e incluyentes.

Destacó que este reconocimiento forma parte de las acciones impulsadas en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, vinculadas con los objetivos de la Agenda 2030.

Asimismo, reconoció la labor de Claudia Villanueva Vidales, subcoordinadora de Inspección y Certificación de la CEDH, por su iniciativa y acompañamiento en las acciones de supervisión y seguimiento que se llevan a cabo en distintos puntos del estado para fortalecer la cultura de los derechos humanos.

Por su parte, Claudia Villanueva subrayó que hablar de derechos humanos es hablar de personas, de quienes contribuyen diariamente al desarrollo de las organizaciones y de la importancia de garantizar condiciones laborales dignas, igualdad de oportunidades, medidas para prevenir la discriminación y un trato respetuoso para todas y todos.

Añadió que la promoción de los derechos humanos en el sector empresarial requiere del trabajo conjunto entre instituciones y empresas, a fin de contribuir a una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad humana.

En su intervención, el gerente general de T&C Fruits, Samuel Valladares Domínguez, afirmó que las empresas tienen una responsabilidad fundamental en la defensa de los derechos humanos, particularmente en la construcción de espacios laborales seguros, libres de discriminación y acoso, con oportunidades equitativas, respeto a la diversidad y condiciones de accesibilidad para todas las personas.

Señaló que este compromiso debe reflejarse en cada decisión, política y espacio de trabajo, pues una organización incluyente no solo cumple con la ley, sino que también contribuye a construir una sociedad más justa. Asimismo, enfatizó la importancia de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y mantener de manera permanente las acciones que garantizan el respeto a los derechos de las personas trabajadoras.

En la entrega del distintivo estuvieron presentes los socios Saúl Cerda Morales y Manuel Cerda Morales, así como Yenifer Cerda, en representación de René Cerda Morales; Orlando Ochoa Camarena, director de Operaciones; Cynthia Bonaparte Pimentel, gerente de Recursos Humanos; Rafael Godínez Mejía, director de Operaciones de la empresa de exportación, y Karina Saavedra, asistente de Dirección General.

Por parte de la CEDH, asistieron Luis Araujo Arcos, encargado de despacho de la Visitaduría Regional de Uruapan; Fernando Martínez, adscrito al área del Mecanismo de Monitoreo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, e Ivón Cardona, adscrita a la Subcoordinación de Inspección y Certificación.