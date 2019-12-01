CECAFIS entrega acreditaciones y certificaciones a policías e instructores

CECAFIS entrega acreditaciones y certificaciones a policías e instructores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 11:32:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- En seguimiento al Programa Estatal de Seguridad 2021–2027, el Centro Estatal de Formación, Capacitación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) entregó 51 certificaciones del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y 17 acreditaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a policías e instructores, fortaleciendo la profesionalización policial en Querétaro.

Un total de 24 policías e instructores fueron certificados como evaluadores en estándares de competencia, mientras que siete policías municipales recibieron acreditaciones como instructor–evaluador, al demostrar habilidades docentes y operativas alineadas a los estándares nacionales.

Durante la ceremonia, el director del CECAFIS, Alberto Luna López, reconoció el compromiso, la disciplina y el profesionalismo del personal certificado, destacando que estos logros fortalecen la formación continua y consolidan una mejora constante en el servicio que brindan las corporaciones policiales.

La entrega de estas certificaciones y acreditaciones reafirma el compromiso del estado por elevar el nivel profesional, operativo y metodológico de las y los policías queretanos, con el objetivo de consolidar corporaciones más capacitadas, confiables y cercanas a la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
CDMX desplegará 600 mujeres policías por marcha del 25N
Arrancones en Puebla terminan en tragedia; hay 2 muertos y una mujer herida de gravedad
Vinculan a proceso a presunto agresor sexual de su hijastra en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Estrategia Nacional de Seguridad reduce 54% el robo a transportistas en siete años
Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
¡Hay tiro!: Carlos Tafolla reta a Noroña a “platicar” tras críticas contra Grecia Quiroz
¡A lo Roberto Madrazo!: cachan a alcaldesa morenista haciendo trampa en carrera de 10 kilómetros; los hizo en 30 minutos
Comentarios