CECAFIS entrega acreditaciones y certificaciones a policías e instructores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 11:32:02

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- En seguimiento al Programa Estatal de Seguridad 2021–2027, el Centro Estatal de Formación, Capacitación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) entregó 51 certificaciones del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y 17 acreditaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a policías e instructores, fortaleciendo la profesionalización policial en Querétaro.

Un total de 24 policías e instructores fueron certificados como evaluadores en estándares de competencia, mientras que siete policías municipales recibieron acreditaciones como instructor–evaluador, al demostrar habilidades docentes y operativas alineadas a los estándares nacionales.

Durante la ceremonia, el director del CECAFIS, Alberto Luna López, reconoció el compromiso, la disciplina y el profesionalismo del personal certificado, destacando que estos logros fortalecen la formación continua y consolidan una mejora constante en el servicio que brindan las corporaciones policiales.

La entrega de estas certificaciones y acreditaciones reafirma el compromiso del estado por elevar el nivel profesional, operativo y metodológico de las y los policías queretanos, con el objetivo de consolidar corporaciones más capacitadas, confiables y cercanas a la ciudadanía.