CECA y COBAQ unidos por la salud mental y la prevención de adicciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 20:02:28

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de agosto de 2025.- Con el objetivo de prevenir el consumo de sustancias, detectar a tiempo conductas de riesgo y promover el cuidado de la salud mental entre las y los jóvenes, la Secretaría de Salud (SESA) del Estado de Querétaro, a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ).

Durante la firma, la secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, subrayó que este convenio busca fortalecer la atención psicológica para estudiantes, además de ofrecer cursos y talleres en materia de salud mental, prevención de adicciones y de conductas de riesgo.

“La colaboración entre el CECA y el COBAQ es un ejemplo claro de cómo, al unir esfuerzos, podemos generar un impacto positivo en la vida de nuestras y nuestros jóvenes y en el bienestar de sus familias”, expresó.

En tanto, el comisionado del CECA, Adolfo Ríos Méndez, resaltó que la prevención y la atención temprana son clave para que la juventud pueda tomar decisiones sanas y desarrollar un proyecto de vida positivo.

A su vez, la directora de Vinculación del COBAQ, Wendy Mariana Sánchez González, destacó que sumar esfuerzos institucionales permite construir espacios escolares seguros, informados y con atención integral a la salud emocional de las y los estudiantes.

Como parte de las actividades iniciales del convenio, el Medallista Olímpico y Campeón Nacional de Kickboxing, Ronny Jaimes Gómez, impartió una Clase de Kickboxing y una plática motivacional sobre el impacto positivo del deporte en la salud mental, dirigida a más de 300 alumnos del COBAQ Plantel 22 Real de San Miguel.

El evento contó con la presencia del coordinador de la Región Querétaro COBAQ, Agustín Ortega Tovar; el subdirector del Plantel 22, David Ortega Ruíz; el presidente de la sociedad de padres de familia, Jesús Manuel López Saucedo; y la alumna de cuarto semestre, Ximena Espinoza Paulin.