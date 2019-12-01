CCID benefició a 11 mil 230 niñas y niños en 2025 en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 2 de enero 2026.- Durante el ejercicio 2025, la Coordinación de Centros Integrales de Desarrollo contó con ocho preescolares, a través de los cuales se benefició a un total de 11 mil 230 niñas y niños. De manera complementaria, en los Centros Integrales de la Niñez Bötsi se brindó atención a mil 385 niñas y niños, lo cual fortaleció acciones orientadas al desarrollo integral de la primera infancia, afirmó Adriana Olvera, presidenta del Sistema DIF del municipio de Querétaro.

“La Coordinación de Atención Comunitaria operó los Centros de Atención Familiar (CAF), en los que se impartieron pláticas, talleres, cursos y capacitaciones, donde se logró beneficiar durante el mismo periodo a 21 mil 504 personas. En cuanto al albergue Yimpathí, se otorgó el servicio de pernocta a 16 mil 799 personas a lo largo del año”.

En el ámbito de la Coordinación de Desarrollo Integral del Adulto Mayor, dijo, durante 2025 se entregaron 48 mil 815 apoyos alimentarios, que contribuyeron a la seguridad alimentaria de este sector de la población. Asimismo, en los Centros de Día se registraron 6 mil 826 personas beneficiarias en el mismo periodo.

Refirió que la Coordinación de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil informó que, durante 2025, se contó con un padrón integrado por 64 organizaciones de la sociedad civil registradas, con las cuales se fortaleció el trabajo colaborativo en favor de diversos grupos de atención prioritaria.

“En lo correspondiente a la Coordinación de Alimentación y Desarrollo Comunitario, se tuvo presencia en 107 comunidades, donde se benefició a 62 mil 264 personas mediante diversas acciones y programas enfocados al bienestar comunitario”.

Además, detalló que la Coordinación de Prevención y Fortalecimiento de la Salud brindó, durante 2025, un total de 3 mil 759 servicios a través de Nzaki y 16 mil 602 servicios por medio del CIRR. En relación con las jornadas de salud, se atendió a 46 mil 751 ciudadanos en 283 jornadas realizadas, en las que se otorgaron 59 mil 481 servicios.

Respecto al subprograma De Mil Colores, enfatizó que en 2025 concluyó con mil 429 personas censadas y la entrega de 310 cordones de identificación, lo cual fortalece las acciones de inclusión y atención especializada.

“En materia de protección a la niñez y adolescencia, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes atendió 143 reportes durante 2025 y realizó 196 intervenciones en cruceros. En el mismo periodo, los Centros de Día Meni y Njöya”.