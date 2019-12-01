Catrina de Capula en LEGO, reconocimiento a la tradición artesanal ancestral: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 13:19:53

Morelia, Michoacán, a 06 de octubre del 2026.- El hecho de que la marca LEGO cuente ahora con una representación de la Catrina de Capula, significa un reconocimiento a la tradición ancestral de las artesanías, consideró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; recalcó que es la primera artesanía mexicana con una reproducción de dicha naturaleza.

En la presentación del programa “Cultura para Compartir” convenido por el Gobierno de Michoacán y Grupo LEGO, el mandatario estatal recalcó que es sumamente positivo este acto, pues se trata de una alianza con una empresa internacional, asentada también en México, pues tiene una planta en el país.

Subrayó, Capula cuenta con una tradición ancestral en el ámbito de las artesanías, pues es un pueblo indígena con una vocación en la alfarero, además de ser un asentamiento histórico aún más antiguo que Valladolid (hoy Morelia).

Con este contexto, consideró que en cualquier parte del país se encuentran artesanías de Capula, pues es muy común que en restaurantes de comida mexicana se cuente con vajillas de alfarería capulineada.

Ramírez Bedolla dijo esperar que la alianza sea de éxito y pueda ser también una muestra de cómo se puede conjugar la belleza artesanal de los pueblos originarios, con las grandes empresas transnacionales, así como un beneficio para ambas partes.