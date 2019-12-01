Casona de las Tarascas recibió a 15 mil visitantes durante las celebraciones de Día de Muertos: Xóchitl Ruiz

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2026.- Con las puertas abiertas a las familias, regalos, sorpresas y actividades para celebrar las tradiciones michoacanas, la Casona de las Tarascas se convirtió en un espacio de encuentro y convivencia durante las festividades de Día de Muertos, al registrar una afluencia estimada de 15 mil visitantes tan solo los días 1 y 2 de noviembre.

La diputada local Xóchitl Ruiz González destacó la respuesta de las familias morelianas y visitantes que acudieron a disfrutar de una celebración llena de color, música, cultura y momentos especiales, además de participar en las actividades organizadas y recibir obsequios y sorpresas.

La legisladora señaló que abrir las puertas de la Casona de las Tarascas representa mucho más que ofrecer un espacio para las celebraciones de temporada, pues responde a una visión de trabajo en la que las familias, las tradiciones y la identidad de Morelia ocupan un lugar central.

Subrayó que este inmueble, que funciona como su casa de gestión, continuará siendo un punto de encuentro para las y los ciudadanos durante fechas especiales como Navidad y Día de Reyes, con actividades pensadas para fortalecer la convivencia y acercar la cultura a todas las familias.

Asimismo, destacó que este espacio seguirá impulsando el talento local mediante la promoción de la gastronomía, las artesanías y los productos elaborados por las y los morelianos, para brindarles escaparates y oportunidades de compartir la riqueza cultural y productiva de la capital michoacana.

“Queremos que esta sea una casa abierta, donde las familias se sientan bienvenidas, donde nuestras tradiciones tengan un lugar para celebrarse y donde el talento de nuestra gente encuentre oportunidades para mostrarse. La Casona de las Tarascas es y seguirá siendo un espacio de las y los ciudadanos”, expresó.

Finalmente, Xóchitl Ruiz agradeció a todas las personas que visitaron la Casona y formaron parte de estas actividades, cuya respuesta demuestra que preservar las tradiciones también significa abrir espacios para compartirlas, fortalecer la comunidad y mantener viva la identidad de Morelia.