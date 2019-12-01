Caso Huesitos entra en su fase decisiva: animalistas exigen justicia por perrito atacado a machetazos

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- En la antesala de la resolución judicial, el caso de Huesitos, un perrito criollo en situación de calle que fue brutalmente atacado a machetazos en Zitácuaro, mantiene en alerta a la comunidad animalista de Michoacán, que exige justicia y un precedente histórico en la región oriente del Estado.

La audiencia celebrada este día no concluyó con un fallo, luego de que el juez Adán Piña Avilés, decretara un receso de 24 horas para resolver la causa penal 00023/2025, NUC 1006-2024-43301, por lo que la resolución final se dará a conocer en las próximas 24 horas.

De acuerdo con los activistas, a casi año y medio del inicio del proceso, esta etapa definirá si Cecilia N., señalada como responsable de la agresión y quien enfrenta diversas carpetas de investigación por maltrato animal, recibe una sanción acorde a la gravedad de los hechos.

Carlos Maya Cordero, integrante de la Asociación Abogados Animalistas de México (ASAAM), recordó que la agresión ocurrió en 2024 y que la vida del perrito fue salvada gracias a la intervención de un ciudadano que impidió que el ataque continuara, permitiendo su posterior rescate por defensores de los animales.

El abogado confió en que el juez Piña Avilés marque un precedente jurídico al reconocer a un animal en situación de calle como víctima directa de un delito y a los rescatistas como víctimas indirectas, lo que convertiría el caso en el primero de su tipo en la región.

“Queremos que sea una pena justa, en donde se imponga una sanción correspondiente, sobre todo de culpabilidad, y que la reparación del daño sea integral”, sostuvo.

Desde la sociedad civil, Víctor Chang Campos, rescatista que participó en la atención del caso, reprochó que la inculpada no haya mostrado arrepentimiento durante las audiencias y que haya intentado responsabilizar a los activistas, acusándolos de actuar por intereses económicos.

“Al señor juez y al sistema de justicia les decimos que el dinero no sana el alma de un animal que fue macheteado mientras dormía, el dinero no borra el trauma de un niño que ve a su madre descargar todo su odio contra un perro indefenso. No buscamos dinero, al contrario, pusimos de nuestros propios recursos, tiempo y paz para salvar una vida”, declaró.

El rescatista advirtió que la mujer representa un riesgo social, al acumular otras carpetas de investigación y no asumir su responsabilidad, lo que podría derivar en la repetición de conductas violentas.

La activista zitacuarense Kathy Argüello consideró que es un día fundamental para quienes buscan un mundo sin maltrato animal y confió que la sentencia del juez sea un mensaje claro contra la crueldad.

En este contexto, el Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) y Activismo por el Mundo Animal (AMA) expresaron su confianza en que el juez emita una sentencia que no minimice los hechos y deje claro que la violencia contra seres vivos indefensos no puede normalizarse.

La comunidad animalista del Estado, espera que el fallo refleje que en Michoacán la vida se respeta sin distinción de especie y que la crueldad animal es sancionada conforme a la ley.

