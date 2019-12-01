Casi 12 mil productores beneficiados con incentivos para maíz blanco en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que un total de 11 mil 700 productores de maíz blanco en Michoacán se registraron para recibir los incentivos del ciclo Primavera-Verano 2025.

Este esquema de apoyo responde a la petición de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de asegurar un incentivo para quienes no accedieron al precio de garantía. El subsidio federal de 800 pesos por tonelada se fortalece con una aportación estatal de 150 pesos, alcanzando un beneficio total de 950 pesos por tonelada.

Asimismo, se informó que a través de los 30 Centros de Acopio operados por el programa Alimentación para el Bienestar, se concretó el pago de 62 mil 494 toneladas de maíz blanco. Bajo el esquema de Precios de Garantía, los productores reciben siete mil 200 pesos por tonelada de manera directa en sus cuentas bancarias; un proceso que garantiza transparencia total al eliminar la burocracia y el uso de intermediarios, destacó Cuauhtémoc Ramírez Romero, titular de la Sader.

La agilidad en la dispersión de estos recursos permite que Michoacán se mantenga como el tercer productor nacional de maíz, consolidando la economía solidaria y la soberanía alimentaria del país. Con una producción nacional de 18.9 millones de toneladas, el estado destaca gracias a una inversión federal de 374 millones 578 mil 151, fortalecida por una aportación estatal de 35 millones 817 mil, lo que garantiza el pago de una producción de un millón 818 mil 434 toneladas de maíz.

Hasta el momento, se ha realizado el pago de la federación a siete mil 737 productores michoacanos, y por parte del Gobierno de Michoacán, se ha finalizado el pago a tres mil 896 productores. El secretario destacó que próximamente se estará dispersando el recurso restante, conforme la Federación envíe las listas y validación de las y los beneficiarios, garantizando el recurso para el total de los inscritos a este esquema de incentivos.