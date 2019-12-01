Cásate gratis este 14 de febrero; Michoacán lanza campaña de matrimonios colectivos: Raúl Zepeda

Cásate gratis este 14 de febrero; Michoacán lanza campaña de matrimonios colectivos: Raúl Zepeda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 16:46:45
Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección del Registro Civil, realizará este 14 de febrero la jornada estatal de bodas colectivas “¿Te quieres casar conmigo?”, mediante la cual las parejas podrán contraer matrimonio civil de manera totalmente gratuita en 33 sedes distribuidas en todo Michoacán.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, informó que esta campaña permitirá a las y los contrayentes ahorrar entre 844 y tres mil 941 pesos por trámite, además de facilitar el acceso al matrimonio civil y brindar certeza jurídica a las familias. Se prevé la participación de alrededor de 2 mil 100 parejas en el estado. En Morelia, la ceremonia se efectuará en la Plaza Morelos, con más de 200 uniones programadas.

La invitación está abierta para todas las parejas interesadas, quienes deben acudir antes del 12 de febrero a cualquiera de las más de 220 oficialías del Registro Civil para entregar su documentación. La jornada se desarrollará en municipios como Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Zamora, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, entre otros.

Los requisitos son: ser mayores de edad, presentar acta de nacimiento reciente, exámenes prenupciales o certificado médico con vigencia no mayor a 15 días, identificación oficial vigente en original y copia, así como dos testigos por cada contrayente. En el caso de Morelia, también se deberá comprobar la asistencia a las pláticas prematrimoniales del Consejo Estatal de Población de Michoacán.

Finalmente, se dio a conocer que será enviada al Congreso del Estado una iniciativa para eliminar el requisito de apostillado en trámites del Registro Civil, con el objetivo de reducir la burocracia y hacer más accesible este tipo de servicios a la población.

