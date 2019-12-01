Cártel de Morena, responsable del grave desplazamiento forzado en Michoacán: PAN

Cártel de Morena, responsable del grave desplazamiento forzado en Michoacán: PAN
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 16:25:49
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Morelia, Michoacán, a 30 de junio del 2026.- El Cártel de Morena es el principal responsable del alarmante desplazamiento forzado de personas en Michoacán, al ser cómplice y encubrir al crimen organizado, aseguró Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

Carlos Quintana exigió al gobierno dictatorial de Morena intervenir de inmediato en las regiones de Tierra Caliente y Costa de Michoacán, donde miles de personas, incluyendo a cientos de niñas y niños, han sido obligadas a ser parte del desplazamiento forzado, por las constantes balaceras e inseguridad en sus comunidades de origen.

“¿Qué más espera el gobierno del Cártel de Morena para intervenir? ¿Es necesario que mueran más michoacanas y más michoacanos por artefactos explosivos o por balas pérdidas? ¡Ya basta! Los michoacanos exigimos que el gobierno de Morena asuma su responsabilidad, la misma que ha ignorado en ocho años”, exigió Quintana Martínez.

El Jefe Estatal de Acción Nacional condenó que el Cártel de Morena mantenga un control dictatorial de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que llamó a las y los ciudadanos a participar de forma activa en los procesos democráticos de Michoacán y el país, para terminar con el yugo de Morena.

“Es claro que el Cártel de Morena se ha apoderado y mantiene un control absoluto de los tres Poderes que rigen a Michoacán y al país, pero ¿y si sí Michoacán va con Acción Nacional para quitarnos el yugo de Morena en el 2027? ¡Es momento de dar la batalla contra el Cártel de Morena!”, advirtió Carlos Quintana.

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