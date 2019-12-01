Carolina Viggiano llama “frustrado” y “acomplejado” a Noroña durante sesión del Senado

Carolina Viggiano llama “frustrado” y “acomplejado” a Noroña durante sesión del Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 17:34:03
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- La senadora del PRI, Carolina Viggiano, arremetió contra Gerardo Fernández Noroña, a quien calificó de “frustrado”, “acomplejado” y “farsante” durante la sesión del Senado de este miércoles.

En su intervención, la legisladora priista señaló que Noroña deja ver sus complejos cada vez que sube a la tribuna. Además, afirmó que sigue frustrado por no poder volver a ocupar la presidencia del Senado.

Ante estos señalamientos, el legislador respondió que no se daba por aludido, aunque también afirmó que no pertenece a un partido de “represores” ni de “vende patrias”. Asimismo, aseguró que no tiene casas de millones de pesos y pidió que, si alguien quiere referirse a él, lo haga directamente.

Por su parte, Viggiano respondió que quien acusa debe probar sus señalamientos y pidió que, cuando alguien quiera aludir a ella, lo haga directamente y “con huevos”.

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