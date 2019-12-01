Carolina Rangel Gracida pide a morenistas enfocarse en el trabajo territorial y dejar de lado las banalidades

Morelia, Michoacán, 9 de agosto de 2025.– Para las elecciones del 2027, "todavía falta un rato" y, por el momento, existen otras prioridades antes que determinar candidaturas de Michoacán, señaló Carolina Rangel Gracida, secretaria general de Morena, quien invitó a sus compañeros de partido a alinearse a los tiempos y dejar de lado banalidades.

En rueda de prensa durante su visita por la capital michoacana, la ex funcionaria estatal apuntó que son legítimas las intenciones de todos a puestos de elección, pero les pidió salir a territorio para que la población los conozca, y consideró innecesarios los espectaculares para promover perfiles.

"Ya caminado en 2027 sacaremos una convocatoria, sacaremos lineamientos, sacaremos cuál va a ser el mecanismo. Entonces, ese es el llamado a ceñirnos a los tiempos de nuestro partido. Es legítimo que quieran estar levantando la mano, es legítimo las intenciones cuando no son personales, sino por un movimiento, eso será legítimo, pero ahorita la dirigencia nacional está concentrada en otra cosa, ya lo decía yo, afiliación, comités y Coahuila", indicó la representante del CEN, quien reiteró que las encuestas serán fundamentales para determinar candidatos.

Cuestionada sobre la existencia del "Bloque por la Defensa de la 4T", movimiento encabezado por el senador Raúl Morón, dijo desconocer la existencia de dicha agrupación e indicó que, cuando los integrantes del Comité Nacional de Morena realizan giras por los estados, se reúnen con todos sin distingo.

"No sé qué es eso de los integrantes del Bloque, la causa nos une", apuntó Rangel Gracida.