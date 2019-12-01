Carlos Torres Piña reúne a liderazgos políticos de la región lacustre en Huiramba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 15:57:31

Huiramba, Michoacán, 15 de noviembre de 2026. Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, convocó a liderazgos políticos y sociales de la región lacustre de Michoacán a una asamblea informativa celebrada en el municipio de Huiramba, como parte de los encuentros territoriales que realiza en distintas regiones del estado.

En la asamblea participaron los diputados locales Antonio Mendoza y Belinda Iturbide, así como los presidentes municipales Dayana Pérez, de Salvador Escalante; Humberto García, de Huiramba; y Octavio Chávez, de Lagunillas. También estuvieron presentes liderazgos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y representantes políticos de la región.

Durante el encuentro, Torres Piña destacó la importancia de mantener el diálogo entre las distintas expresiones políticas que participan en el proyecto de la Cuarta Transformación, así como de fortalecer los espacios de participación y organización territorial en los municipios michoacanos.

La asamblea forma parte de las actividades informativas que el coordinador estatal desarrolla para escuchar las inquietudes de la población, dialogar sobre las necesidades de cada región y dar continuidad a los trabajos de organización en Michoacán.

Torres Piña señaló que los encuentros regionales continuarán en diferentes municipios del estado, con la participación de representantes populares, autoridades municipales y liderazgos sociales interesados en mantener el diálogo y la coordinación política.