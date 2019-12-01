Morelia, Michoacán. 23 de Noviembre 2026.– En un encuentro con fundadoras y fundadores del movimiento, Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación, reivindicó la historia de las luchas democráticas y sociales que dieron origen a Morena, al señalar que la transformación de México es resultado de décadas de organización popular, resistencia y defensa de la soberanía nacional.

El encuentro reunió a referentes históricos del movimiento como Julio Peguero, Mireya Aguilar, Yeyo Pimentel y Benjamín Mendoza, además del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien también forma parte de la generación fundadora del movimiento en la entidad.

Durante la reunión se rindió homenaje a la trayectoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de María de la Luz Núñez, figuras fundamentales en la construcción de la izquierda democrática mexicana. Torres Piña destacó que las luchas de 1988, la defensa del voto y la posterior organización del obradorismo forman parte de una misma historia de participación ciudadana que abrió paso a la transformación nacional.

“Morena es la memoria viva de todas esas luchas. No nacimos de la nada, venimos de generaciones de mujeres y hombres que enfrentaron al autoritarismo, defendieron la democracia y nunca renunciaron a la justicia social. Hoy nuestra responsabilidad es mantener vivos esos principios y responder a las nuevas demandas del pueblo”, expresó.

Finalmente, Torres Piña reconoció el papel del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la llegada de la transformación al gobierno de Michoacán y señaló que los retos del presente exigen preservar la unidad, fortalecer la organización territorial y mantener el compromiso con las causas populares, bajo los principios que dieron origen al movimiento.