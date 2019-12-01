Carlos Torres Piña nombra a Israel Vega Rodríguez nuevo vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal en la Fiscalía Michoacán

Carlos Torres Piña nombra a Israel Vega Rodríguez nuevo vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal en la Fiscalía Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:50:54
Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.– El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, designó a Israel Vega Rodríguez como nuevo vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, en sustitución de José Antonio Cruz Medina, quien asumió el domingo la Secretaría de Seguridad Pública.

Vega Rodríguez trabajó estrechamente con Cruz Medina durante su paso por la Subsecretaría de Investigación Especializada de la SSP, donde fungió como segundo al mando. 

Con una trayectoria iniciada en 2007 en la extinta Policía Federal, Vega ascendió hasta dirigir Operaciones Técnicas y Tácticas en la División de Investigación, coordinando casos de alto impacto a nivel nacional.

Tras la desaparición de la Policía Federal, encabezó la Guardia Estatal de Seguridad en Baja California entre 2019 y 2020, periodo en el que nuevamente colaboró con el nuevo titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina.

