Carlos Torres Piña encabeza las preferencias por su cercanía con los municipios: Alexis Velázquez

Carlos Torres Piña encabeza las preferencias por su cercanía con los municipios: Alexis Velázquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 08:50:19
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Huandacareo, Michoacán, 21 de octubre de 2026.— La relación que Carlos Torres Piña ha construido con los municipios durante su trayectoria política fue señalada por el alcalde de Huandacareo, Alexis Velázquez Guzmán, como uno de los posibles factores detrás de su posición en las encuestas. En la medición de Rubrum, el coordinador estatal de la 4T registra 36.9% de las preferencias, mientras que cuatro de cinco estudios recopilados por Polls.mx lo colocan en primer lugar.

“Carlos conoce los municipios y sabe que Michoacán no termina en Morelia. Nosotros, como presidentes municipales, sabemos lo importante que es contar con alguien que entienda los problemas de los pueblos pequeños, que escuche a sus autoridades y que esté dispuesto a trabajar con ellas”, expresó Velázquez en la declaración propuesta.

El alcalde destacó que el trabajo territorial debe mantenerse más allá de los procesos electorales, especialmente en municipios que necesitan mayor atención institucional, servicios públicos e infraestructura.

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