Carlos Torres Piña en la preferencia para encabezar la candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2027, revela Massive Caller

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- El panorama rumbo a la elección por la gubernatura en 2027 de Michoacán comienza a perfilarse con movimientos relevantes entre los aspirantes, donde el actual fiscal, Carlos Torres Piña, se posiciona como una de las figuras con mayor impulso dentro de Morena, de acuerdo con la más reciente medición de Massive Caller.

El sondeo indica que el funcionario no solo ha incrementado su nivel de respaldo, sino que mantiene una ventaja cercana a los cinco puntos frente al alcalde panista Alfonso Martínez Alcázar. Además, en un escenario donde también aparece Raúl Morón, se observa un empate técnico entre este último y el panista, con 23.8 y 22.9 por ciento de las preferencias, respectivamente.

Al evaluar quién debería encabezar la candidatura de la coalición Morena-PVEM-PT, Torres Piña obtiene 28.5 por ciento de apoyo, superando ligeramente a Morón, quien alcanza 26.9 por ciento. La tendencia también se refleja en el segmento masculino, donde el fiscal registra 36.8 por ciento, frente al 34.6 por ciento del exlíder magisterial.

La evolución de las preferencias muestra que, tras un periodo en el que Morón mantenía ventaja, especialmente entre diciembre y enero, su respaldo disminuyó en los meses posteriores, lo que permitió a Torres Piña alcanzarlo y superarlo hacia marzo, según los datos de la encuestadora.

En cuanto a la percepción ciudadana, el estudio que estuvo basado en mil entrevistas y con un margen de error de alrededor de 3.4 por ciento, señala que Morón enfrenta niveles importantes de rechazo: 35.9 por ciento tiene una opinión negativa sobre él, 42 por ciento considera que ya no es la mejor opción y 41.8 por ciento afirma que no votaría por su candidatura.

Asimismo, Torres Piña concentra indicadores más favorables, con 37.8 por ciento de respaldo como posible candidato, una opinión positiva del 29.8 por ciento y un nivel de preferencia electoral que alcanza el mismo 37.8 por ciento.