Carlos Torres Piña el perfil más sólido de Morena según encuesta de Massive Caller

Ciudad de México, a 11 de julio 2026.- En los resultados presentados al 6 de julio, Carlos Torres Piña se ha consolidado como el perfil más reconocido por los entrevistados, superando a los demás aspirantes, por ejemplo, al preguntar si lo habían escuchado antes de la entrevista, el 52.1% afirmó haber escuchado hablar de Torres Piña, casi 2% más que el 50.2% de Raúl Moron, y ni mencionar a los demás aspirantes que se encuentran muy por debajo de la métrica.

Igualmente la encuesta pregunta si la opinión sobre un aspirante es buena, a lo cual el entrevistado debe responder, y en el caso de Torres Piña obtiene un 35.8% de respuesta, que es la más alta de la gráfica, y contrasta con la métrica de Raúl Morón, donde solamente el 28.7% le dieron su aprobación.

La métrica anterior se refuerza cuando se pregunta si “¿Lo considera buen candidato?”, a lo que el 38.8% de los encuestados dijeron que sí, Carlos Torres Piña es considerado un buen candidato; por su parte solamente 31.7% opinaron positivamente sobre Raúl Morón Orozco, siendo superado en 7.1% de aceptación.

La encuesta revela un número que debe llamar poderosamente la atención, y es “La cercanía al pueblo”, porque Morena es un partido surgido de un movimiento popular, y lo principal a valorar en sus procesos internos es la coherencia de valores y afinidad con el electorado, por ello, la relevancia de esta métrica, que posiciona a Carlos Torres Piña arriba con 21.3% de cercanía, contra Raúl Morón Orozco más alejado con 16.7%, seguidos de todo el resto de aspirantes.

A la pregunta de “¿Cuál de estos tiene una imagen positiva?”, nuevamente Torres Piña se coloca en la más alta puntuación con 22.2% contra un Morón Orozco con el 17.1% es decir el fiscal con licencia tiene 5.1% mejor imagen, y conocimiento positivo que el senador con licencia.

Al preguntar “¿Quién conoce más el estado?” Nuevamente Torres Piña repunta con 23.2% seguido por Morón Orozco con 19.1%, es decir 4.1% menos conocimiento del estado según la apreciación de las michoacanas y michoacanos encuestados.

Está encuesta refleja una tendencia de crecimiento y aprobación de Carlos Torres Piña durante las últimas dos semanas, contra un estancamiento e incluso retroceso en aceptación de Raúl Morón, quien como se afirmó anteriormente llegó a su límite popular hace años, y que esta encuesta refleja la baja intención de los encuestados en respaldar un proyecto encabezado por Morón, que incluso cuando se les pregunta “¿Quién cumple más?” Morón se mantiene en el segundo lugar, con 18.2% contra el número más alto que es Torres Piña con 22.9%, y es que al primero le sigue afectando el gobierno que encabezó en la ciudad de Morelia de 2018 al 2021.

En conclusión, la encuesta muestra un índice de fortaleza electoral de aspirantes basado en los indicadores de competitividad definidos por el mismo partido Morena, y revela que de este índice el primer lugar lo tiene Carlos Torres Piña con 3.0 puntos, contra un segundo lugar de Raúl Morón Orozco con 2.5 puntos, quien se encuentra en un empate técnico con Gabriela Molina en tercer lugar con 2.4 puntos.

La empresa Massive Caller por Carlos Campos, reveló sus resultados estadísticos de la opinión y preferencia electoral para aspirantes a la gubernatura de Morena en Michoacán, en la cual funciona con la interacción de los entrevistados, dando una tasa de respuesta del 100%, en la que 1000 personas de forma aleatoria respondieron las preguntas que posicionan a Torres Piña como el perfil más sólido, por su conocimiento y confiabilidad.