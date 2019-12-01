Carlos Torres Piña continúa encabezando las preferencias entre los aspirantes rumbo a la encuesta de Morena: TResearch y Polls.mx

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 13:14:50

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña continúa encabezando las preferencias entre los aspirantes rumbo a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía en Michoacán, las encuestas lo posiciona en el primer lugar.

De acuerdo con los ejercicios que realiza la casa encuestadora TResearch International, las preferencias entre aspirantes de Morena cuestionaron ala ciudadanía sobre ¿Quién le gustaría fuera el candidato a gobernador de Michoacán en 2027 de Morena?.

El resultado favorece al Fiscal de Michoacán con licencia Carlos Torres Piña con el 27.5 por ciento, en segundo puesto está en senador con licencia Raúl Morón Orozco con el 20.1 por ciento.

Los siguientes lugares serían para Gabriela Molina con el 8.5 por ciento, Gladyz Butanda con el 8.4 por ciento y Celeste Ascencio con el 2.1 por ciento.

Otro ejercicio que realizó esta casa encuestadora TResearch cuestionó a la población sobre ¿Por cuál partido votaría para gobernador(a)?

El resultado posiciona a Morena con el 41.6 por ciento seguido de PAN con el 16.1 por ciento, Independiente con el 15.6 por ciento, PRI 8.5 por ciento, MC el 6.0 por ciento, PT el 2.6 por ciento y PVEM el 0.7 por ciento.

La empresa encuestadora Polls.mx cuestionó a los ciudadanos de quien es el aspirante con mayor preferencia en la contienda interna de Morena, donde Carlos Torres Piña supera a los demás políticos con el 26.5 por ciento, Raúl Morón Orozco con el 23.9 por ciento, Fabiola Alanís Sámano con el 19.5 por ciento, Gladyz Butanda con 12.3 por ciento, Gabriela Molina 8.4 por ciento y Celeste Ascencio el 2.4 por ciento.

La numeraria que arrojan las encuestas coinciden que Carlos Torres Piña arraza con el avance en esta búsqueda de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía en Michoacán.