Carlos Quintana reconoce el liderazgo de mujeres y hombres independientes de AMA Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 18:58:21

Morelia, Michoacán, a 1 de Febrero del 2026.- Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció el liderazgo de las mujeres y hombres independientes que han juntado sus ideas en el proyecto AMA Michoacán.

El Jefe Estatal del PAN asistió a la presentación de AMA Michoacán, como un ciudadano más entre los miles de mujeres y hombres que, desde sus trincheras, aportan sus ideas por el bien común de todas y todos.

“Reconozco el liderazgo y la preocupación de las miles de mujeres y hombres que, de forma independiente, decidieron sumar sus ideas, preocupaciones y talentos en AMA Michoacán, con el único fin de buscar el bien común de todas y todos los michoacanos”, señaló.

Quintana Martínez destacó que a esta presentación también haya acudido el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien ha dado muestra de lo que es un buen gobierno municipal.

“Alfonso Martínez es uno más de los ciudadanos que, desde su trinchera y desde su juventud, siempre se ha preocupado por que existan condiciones para que en Morelia y Michoacán existan condiciones que permitan sentar las bases para el bien común de los sectores sociales”, afirmo Carlos Quintana.