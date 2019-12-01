Carlos Quintana designa a Vanessa Caratachea como coordinadora del GPPAN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 13:29:15

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre del 2026.-Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), designó a la legisladora Ana Vanessa Caratachea Sánchez como Coordinadora del Grupo Parlamentario de este partido en el Congreso del Estado.

El Jefe Estatal del PAN realizó la entrega del nombramiento en la sede estatal de Acción Nacional, donde destacó la trayectoria y el trabajo que Vanessa Caratachea ha realizado dentro del partido y a favor de las y los michoacanos.

"Nuestra amiga Vanhe cuenta con el ADN de Acción Nacional y ha sabido defender en el Congreso del Estado las premisas del PAN: Patria, Familia y Libertad. La Coordinación de nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado, está en buenas manos", señaló Quintana Martínez.

Carlos Quintana también reconoció el trabajo que realizaron los diputados Teresita de Jesús Herrera Maldonado y Antonio Salas Valencia, quienes en la actual Legislatura también han tenido la responsabilidad de coordinar al Grupo Parlamentario del PAN.

"El Grupo Parlamentario de Acción Nacional trabaja en unidad y coordinación para defender a las y los michoacanos de los atropellos de los malos y perversos gobiernos de Morena y sus aliados. Desde aquí lo reiteramos: Acción Nacional seguirá con la defensa incondicional del bien común de Michoacán", advirtió el Presidente Estatal del PAN.