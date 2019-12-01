Carlos Quintana descarta ruptura en la bancada del PAN tras relevo en la coordinación

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 14:10:32

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, negó que exista una ruptura al interior de la bancada panista en el Congreso de Michoacán, luego del relevo en la coordinación del grupo parlamentario.

En entrevista telefónica, Quintana Martínez aseguró que las y los diputados mantienen una buena relación y trabajan de manera coordinada con la dirigencia estatal. Señaló que el cambio fue resultado de un acuerdo entre los cuatro integrantes de la bancada, luego de dialogar sobre quién encabezaría los trabajos parlamentarios.

El dirigente indicó que Antonio Salas, quien dejó la coordinación, continuará dentro del grupo parlamentario y seguirá trabajando con sus compañeros. Añadió que existe disposición para mantener la unidad y construir acuerdos en favor de Michoacán.

El relevo de coordinación se registró este miércoles , tras una reunión entre la dirigencia estatal del albiazul y los legisladores locales.

Agregó que la dirigencia del PAN y diputados trabajan de manera conjunta y en la misma línea política, puntualizó que existe plena comunicación.