Carlos Quintana descarta ruptura en la bancada del PAN tras relevo en la coordinación

Carlos Quintana descarta ruptura en la bancada del PAN tras relevo en la coordinación
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 14:10:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, negó que exista una ruptura al interior de la bancada panista en el Congreso de Michoacán, luego del relevo en la coordinación del grupo parlamentario.

En entrevista telefónica, Quintana  Martínez aseguró que las y los diputados mantienen una buena relación y trabajan de manera coordinada con la dirigencia estatal. Señaló que el cambio fue resultado de un acuerdo entre los cuatro integrantes de la bancada, luego de dialogar sobre quién encabezaría los trabajos parlamentarios.

El dirigente indicó que Antonio Salas, quien dejó la coordinación, continuará dentro del grupo parlamentario y seguirá trabajando con sus compañeros. Añadió que existe disposición para mantener la unidad y construir acuerdos en favor de Michoacán. 

El relevo de coordinación se registró este miércoles , tras una reunión entre la dirigencia estatal del albiazul y los legisladores locales.

Agregó que la dirigencia del PAN y diputados trabajan de manera conjunta y en la misma línea política, puntualizó que existe plena comunicación.

Más información de la categoria
Detienen a tres personas y aseguran estupefacientes durante cateo en la colonia Primo Tapia Oriente en Morelia, Michoacán
Combate al huachicol suma más de 2 mil 500 detenidos y 173.7 millones de litros asegurados
En accidente vehicular en la Morelia-Salamanca, muere un individuo 
Guardia Civil detiene a 5 personas con armas de fuego y droga en Cuitzeo
Más información de la categoria
Esposa de "El Chapo" celebra ser "libre internacionalmente"
Dictan prisión preventiva contra ex fiscal de Chihuahua; está acusado de traición a la patria
Más de un millón de pesos en asesores y ni siquiera saben escribir: el gobierno deficiente de Alma Mireya González en Quiroga
Dan 30 años de cárcel a responsable de la muerte de 53 migrantes en Texas