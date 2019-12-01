Careo entre candidatos perfila a Raúl Morón como el próximo gobernador de Michoacán

Morelia, Mich., a 05 de septiembre de 2025.- Raúl Morón Orozco sería el próximo gobernador de Michoacán, esto de acuerdo a un ejercicio de careo realizado por la Casa Encuestadora CE Research, en donde miden al morenista contra Alfonso Martínez, Víctor Manríquez, Guillermo Valencia y Carlos Manzo, a quienes supera con una ventaja clara de doble dígito.

De acuerdo al ejercicio publicado el día de ayer, Raúl Morón, acumula el 37% de las preferencias electorales, seguido a la distancia por el panista Alfonso Martínez con el 24%, Víctor Manríquez por parte de Movimiento Ciudadano con el 10%, el priísta Guillermo Valencia con el 9% y al final, por la vía independiente, Carlos Manzo con solo el 8%.

El ejercicio demuestra que en Michoacán Morena es la principal fuerza política, así como que Raúl Morón es el perfil favorito para la candidatura, ya que en el careo interno acumula el 33% de las opiniones, por solo el 20% de Carlos Torres Piña, el 19% del alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac y en donde Fabiola Alanís es la mujer mejor colocada con el 9%.

Los números, contrastan de forma contundente con la narrativa que impulsa desde Casa Michoacán el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como con el supuesto respaldo en redes sociales hacia el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien continúa sin resolver problemáticas de seguridad pública.